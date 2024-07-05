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İzmir dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir dahil 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen Bozdoğan-48 operasyonunda 45 şüpheli yakalandı. Aramalarda, çok miktarda dijital materyal ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

DHA
İzmir dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ildeki 'Bozdoğan-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da 'Bozdoğan-48' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; DEAŞ terör örgütü üyesi 45 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok miktarda dijital materyal ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

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