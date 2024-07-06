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Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! Bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İzmir'de faciadan dönüldü! Bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde ekipler tarafından takibe alınan şüpheli bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı öğrenildi.

AA
İzmir’de faciadan dönüldü! Bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.

Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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