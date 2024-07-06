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Haberler İzmir İzmir'de yürekler ağza geldi! Alevler akaryakıt istasyonuna 200 metre kala durduruldu

İzmir'de yürekler ağza geldi! Alevler akaryakıt istasyonuna 200 metre kala durduruldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Alevler, evlere, park halindeki araçlara ve bir akaryakıt istasyonuna 200 metre kadar yaklaşınca yürekler ağza geldi.

DHA
İzmir’de yürekler ağza geldi! Alevler akaryakıt istasyonuna 200 metre kala durduruldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından 2,5 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin, ev ve park halindeki araçlar ile bir akaryakıt istasyonuna 200 metre kadar yaklaştığı öğrenildi.

Yenikent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) karşındaki arazide, saat 14.15 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir ve Urla itfaiye gruplarına ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlerin ev ve park halindeki araçlar ile bir akaryakıt istasyonuna 200 metre kadar yaklaşması ise korku yarattı.

Yangının başladığı yerden İzmir yönüne giden yol da trafik tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 2,5 saatte kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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