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Haberler İzmir İzmir'deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

DHA
İzmir’deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle alevlere müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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