Konak’ta 3 mahalleye doğalgaz müjdesi

Konak Belediye Meclisi'nde, yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti ve MHP Grubunun önerge verdiği ve son olarak geçen meclis oturumunda başkanlık önergesi olarak da gelen Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde doğal gaz çalışmalarının önünü açan çalışma, oy birliği ile meclisten geçti. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, "Konak'ın temel bir sorunu olan, yıllardır da çözülemeyen bir meselenin çözümüne katı koymak adına AK Parti ve MHP olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz bir önerge. Biz bu önergeyi 2023 tarihinde zaten vermiştik. O günden bugüne yaklaşık bir buçuk yıl komisyonlarda maalesef bekletildi. Bizim verdiğimiz zaman bu önergeyi geçirseydik yatırım listesine girerdi ve bu kış, 3 mahallemizde doğalgaz ulaşırdı" dedi.