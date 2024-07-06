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Haberler İzmir ‘Mahalle arası otopark fiyatı havalimanını geçti’

‘Mahalle arası otopark fiyatı havalimanını geçti’

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, otopark ücretlerine tepki gösterdi. Köse, "Mahalle arası otoparklarımızın ücreti havalimanını otopark ücretini aştı" dedi.

HABER MERKEZİ
‘Mahalle arası otopark fiyatı havalimanını geçti’

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'nin işlettiği otopark ücret tarifesi ile havalimanı otopark ücret tarifesi fotoğraflarını çekerek, belediye otoparkının daha yüksek olmasına tepki gösterdi. Köse Karşıyaka Belediyesi'nin aldığı kararlardan üzüldüklerini vurgulayarak, "Karşıyaka Belediyesi'nin mahalle aralarındaki otopark fiyatlarını adeta birer kazanç kapısı haline getirmesi, kabul edilemez bir durumdur. Bugün geldiğimiz noktada, mahalle aralarındaki otopark ücretleri havalimanı otopark ücretlerini bile geçmiştir. Karşıyaka Belediyesi Cemil Tugay'ın bıraktığı enkazın faturasını ne yazık ki Karşıyaka halkına kesmektedir" diye konuştu.

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