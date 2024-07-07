‘Alo Tatil’ operasyonu! Çete lideri ve ekibi yakayı ele verdi

İzmir, Denizli, Aydın, Muğla ve Balıkesir başta olmak üzere çok sayıda ilde ve tatil beldesinde turizm işletmelerini " Ben Alo Tatil" Turizm şirketinin sahibiyim diyerek yaptığı bağlantılarla yüzbinlerce lira dolandıran çete lideri ve ortağı kıskıvrak yakalandı. Çete liderinin ve adamlarının daha önce de Diyarbakır'da yapılan 'Alo Tatil' operasyonunda gözaltına alındıktan sonra cezaevinde yattıkları öğrenildi.

KARARGAH DENİZLİ'DE

Tatil beldelerini gezip dolandırıcılık yapan ve her iş sonrası adres değiştiren 'Alo Tatil' dolandırıcıları bu defa Denizli'nin Pamukkale ilçesine karargah kurdu. Örgüt lideri Çelik işletme sahibini telefonla arayarak kendisini 'Alo Tatil' turizm acentesinin sahibi olarak tanıttı ve yüz kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Türkiye'nin 25 ilinde ve onlarca Tatil beldesinde dolandırıcılık suçlarından hakkında 35 adet yakalama kararı çıkarılan Murat Çelik karargah kurduğu Denizli'de yeni bir turizm işletmesiyle " Size TUR getireceğim güneydoğuda firmam var diyerek yaptığı anlaşma sonrasında işletmenin şüphelenip olayı jandarmaya bildirmesiyle Suç Araştırma Timinin (JASAT) radarına takıldı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek yürüttükleri çalışmalarda, sürekli adres değiştiren Murat Çelik 'nin İzmir'de olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda yakalanan Murat Çelik ve dolandırıcı ekibinin kısa sürede EGE bölgesi başta olmak üzere 97 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Murat Çelik ile birlikte suç ortağı olan İsmail Yıldızlı 'da (25) yakalandı. Şüphelinin dolandırıcılık yaparken işletmelerle önce sekreter olarak görüştüğü, daha sonra kendisini Turizm acentesinin patronu olarak tanıttığı ve son olarak ise baklavacı gibi görüştüğü belirlendi.

97 SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan Murat Çelik'in Suç kaydı JASAT dedektiflerini hayrete düşürdü. Sorgulamalarda Murat Çelik'nin Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir başta olmak üzere ayrıca Kars, Kütahya, Sakarya, Samsun, Mersin, Tokat, Edirne, Konya, Çanakkale, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa, Bolu, Kırklareli, Bursa, Ordu, Kayseri, Sivas, Antalya, Kocaeli, Isparta ve Bingöl'de 35 adet yakalama kararı olduğu, 40 ilde karıştığı 97 adette suç kaydı olduğu belirlendi.