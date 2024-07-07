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Haberler İzmir Bombalı tehdit

Bombalı tehdit

İzmir’in Ödemiş ilçesinde esnafı korkutup, haraç almak için el yapımı patlayıcı hazırlayıp işyerlerini havaya uçurmakla tehdit eden bombalı çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan şüpheli bir otomobilde parça tesirli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

HABER MERKEZİ
Bombalı tehdit

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Terörle Mücadele Büro ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

PATLAYICI, TABANCA VE 3 BIÇAK BULUNDU

Araçtaki aramada bir miktar parça tesirli el yapımı patlayıcı, 1 tabanca ve 3 bıçak ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen araç sürücüsünün verdiği bilgiler üzerine Araştırmalarını genişleten polis bir haraç çetesinin izine ulaştı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda çete üyesi 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin el yapımı patlayıcıyı haraç almak için esnafı korkutmak amacıyla hazırladıkları belirlendi.

ESNAFI KORKUTUP HARACA BAĞLAMIŞLAR

Çete üyelerinin bazı eğlence mekanları başta olmak üzere iş yerlerini havaya uçurmakla tehdit ettikleri esnafı haraca bağladıkları ve korku salarak belirli aralıklarla para topladıkları belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.

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