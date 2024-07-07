Genç diş hekimlerinin mezuniyet coşkusu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2023- 2024 mezunlarını geleceğe uğurladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan İZDO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç İlgenli, yeni mezunları tebrik etti. Prof. Dr. İlgenli, "Genç meslektaşlarım. Zorlu bir üniversite eğitimi sürecini geride bıraktınız. Artan fakülte sayısının yanında, mesleki zorlukların ve rekabetin de sektörde bulunduğunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz; sizi bugünlere getiren azminiz ve inancınızdır. Geleceğe cesaretle bakan siz meslektaşlarıma, eğitim öğretim hayatınızda emeği geçen herkese ve ailelerinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.