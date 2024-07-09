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Haberler İzmir Bin 748 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

Bin 748 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 19 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" yapanlara yönelik yapılan "DÜĞÜM-1" operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

AA
Bin 748 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa'da "Düğüm-1" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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