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İzmir'in Çeşme açıklarında göçmen faciası

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA AA
İzmir’in Çeşme açıklarında göçmen faciası

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

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