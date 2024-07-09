Tire Hükümet Konağı inşasında sona gelindi

İzmir Tire'de, yılardır atıl şekilde duran eski SSK hastanesi arsasına inşa edilen yeni Hükümet Konağı'nda son aşamaya gelindi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Tire'de 11 resmi kurumu tek çatı altında toplayacak yeni Hükümet Konağı kısa sürede hizmet vermeye başlayacak" dedi. Uğurlu, "Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Bu süreçte emeği geçen İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı, İzmir milletvekillerimiz ve bakanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.