Tartışmalı Gaziemir arazisinde gelişme: Bilirkişi raporu ‘Eşitlik yasaya aykırı’ dedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tartışmalara neden olan Gaziemir Akçay Caddesi üzerindeki 140 dönümlük arazinin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOP) kesintileri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in de olduğu hak sahiplerinin açtığı davada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi heyeti, geçmiş yıllarda yüzde 20 ile yüzde 39 arasında olan DOP kesintisinin şu andaki yasal sınır olan yüzde 45'e yükseltilerek 'eşitlik' sağlanmasının yasaya aykırı olduğunu ifade etti. Askıya çıkan plana göre 0.50 olan emsal 1,5 olarak düzenlenmişti.