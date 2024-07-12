15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Buca ilçesine bağlı Tınaztepe mevkisindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi töreni yapıldı. Fidan dikim törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve il protokolü katıldı. Fidan dikimi öncesinde 15 Temmuz şehitleri için dua okundu. 251 şehit anısına birer fidan dikildiği törende konuşan Vali Dr. Süleyman Elban, "Her 15 Temmuz'da birçok etkinliğimizin yanında böyle bir hatıra ormanı da teşkil ediyoruz ki gelecek nesillerimiz burada ağaçların yetiştiği, toprağa filiz saldığı gibi onların da duygu dünyalarında ve hislerinde bu ülkeye bağlılık pekişsin" dedi.