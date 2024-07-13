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Haberler İzmir Tugay, İnciraltı için yeni plan önerdi

Tugay, İnciraltı için yeni plan önerdi

HABER MERKEZİ
Tugay, İnciraltı için yeni plan önerdi
İzmir'de uzun yıllardır çözüm bekleyen ve planlama sürecinde sona gelinen İnciraltı bölgesi için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelişlerinin ardından açıklamalarda bulunan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Başkanımız bu süreçte olmayacağını çünkü var olan plana karşı olduklarını ve tutumlarını devam ettireceklerini söylediler. Cemil Bey bize yeni bir plan çalışması yapmak istediklerini, bu yeni bir plan çalışması içerisindeyken de neler yapılması gerekiyorsa bakanlıkla ve toprak sahipleriyle beraber yapabileceğini ancak bu planı kabul etmediklerini dedi. Biz bunu kesinlikle kabul etmedik. Bizim elimizde bir plan var" dedi. Kapıların tamamen kapandığını belirten Karabulut, "Toprak sahiplerini kaybedecek zamanı yoktur. Bizim artık yılların sonunda elimize bir planımız var. Hukuksal anlamda bir sorun teşkil etmeyen bir planı kesinlikle bu saatten sonra geri vermeyeceğiz. Planı sıfırdan yapmak demek İzmir'in yıllarını ve toprak sahiplerinin yılları demek" dedi.
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