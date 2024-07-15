İzmir’deki 15 Temmuz gazisi Yılmaz Lale o kara geceyi anlattı: Kollarımda şehit olanlar oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesi gittiği Genelkurmay Başkanlığı çevresinde hain darbeciler tarafından zırhlı araç içerisinden açılan ateşle sol göğüs hizasından vurularak gazi oldu. Hastaneye kaldırılan Lale, 15 gün boyunca göğsündeki mermiyle yaşadı. Gazi Lale, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o geceyi anlattı.

"O DÖNEM BİR KABUSTU"

O geceyi tekrar hatırlamanın bile sıkıntı verdiğini aktaran Lale, "Aradan 8 yıl gibi bir zaman geçmiş. Gerçekten o duyguları şu anda ifade edebilmek bile çok zor benim için. O dönem bir kabustu. Var oluş için bir mücadeleydi. Var olacaksın veya yok olacaksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı veya yokluğu söz konusuydu. Atalarımızın çok büyük zorlukla kurmuş olduğu Cumhuriyet'in o gün yıkılma veya ilelebet devam etme mücadelesiydi. Çok şükür yıkamadılar ve devam ediyor. Çok şükür devletimizin gücüyle o günü galip bir şekilde sonlandırdık" diye konuştu.

"GÜNÜN SONUNDA YARALI VAZİYETTE OLAYDAN ÇIKTIM"

15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşadıklarını anlatan Yılmaz Lale, şunları kaydetti:

"Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde mücadele vardı. Oraya giden ilk sivil kıyafetli kişi bendim. Orada bizimle beraber çok büyük bir kalabalık toplandı. O gün darbecilerle büyük bir mücadelemiz oldu. Ölenlerimiz vardı. Ben günün sonunda yaralı bir vaziyette olaydan çıktım. Çok şükür demokrasi galip geldi. Türk milleti galip geldi. Darbe sevdalılarına Cumhuriyet'i yıktırmadık."

Zırhlı araçtan açılan ateş sonucu sol göğüs hizasından vurulduğunu belirten Lale, "Benimle beraber bir sürü insan vuruldu. Ben olayı basit atlattım diyorum. Kollarımda can verenler, şehit olanlar oldu. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz darbe girişiminden ders alması gerekiyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz ders almadığımız sürece 15 Temmuzları yaşayabilme ihtimalimiz de var. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve benzerlerine fırsat vermemek gerekiyor. Devletimizin yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.