Motosiklet kazası bir aileyi mahvetti

İzmir'de tamirci dükkanı olan, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan Ünal Karslıoğlu (59) ve eşi Hatice Karslıoğlu'nun (52) oğlu Ümit Karslıoğlu (35) 8 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Bu kaza sonucunda Karslıoğlu hareket fonksiyonlarını kaybetti. Baba Ünal Karslıoğlu, "Oğlum belediyede çalışıyordu. Bizim de kendimize ait bir oto tamir dükkanımız vardı. Daha önce de hayvancılık yapıyordum fakat bir gün bütün hayvanlarımı çaldılar ve çok zor günler geçirdik. Geçimimizi bir şekilde sağlıyorduk, ta ki kazaya kadar" dedi.

İKİ KEZ KALBİ DURDU

27 Temmuz 2016'da gerçekleşen kazanın ardından Çeşme'ye, oradan da Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edilen Ümit Karslıoğlu saatler süren bir ameliyata girdi. O sırada oğlunu bekleyen acılı baba Karslıoğlu, "Yolda giderken de hastaneye gelince de kalbi durdu. Çok zor çalıştırdılar. Bana metanetli ol, oğlunun bütün fonksiyonları durmuş dediler. Dünyam başıma yıkıldı. Ameliyattan da solunum cihazlarıyla ve ambuyla çıktı. Sonra bir sürü ilaç verdiler, damarları zarar gördü, boğazı delindi, midesinden beslenmeye başladı" derken gözyaşlarını tutamadı. Ailelere seslenen Karslıoğlu şöyle söyledi: "Anne babalara bir önerim olacak. Eğer oğlunuz motor istiyorsa ona öyle bir ret cevabı verin ki o an hüngür hüngür ağlasın, ağlasın ki ömür boyu ağlamasın. Siz de ağlamayın." Ümit Karslıoğlu'nu bilinci kapalı bir şekilde hastaneden çıkardıklarında mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Ünal Karslıoğlu, "Oğlumun bilincinin açılması için de bu sürede bir televizyon aldım. Önce boş boş bakıyordu sonra izlemeye başladı, Kemal Sunal filmlerine güldü ilk kez" şeklinde konuştu.

ASANSÖR DÜZENEĞİ

MATBAAYA giderek alfabetik harfleri bastıran Ünal Karslıoğlu, oğluyla aralarında işaret dili oluşturduklarını dile getirdi. Karslıoğlu, "Anlaşabilmemiz için evet ya da hayır hareketlerimiz var. Her bir parmağı bir isteği ifade ediyor. Ben alfabeyi sayıyorum, Ümit dur deyince aklımızda tutuyoruz ve ne demek istediğini anlıyoruz. Dışarı çıkarıyoruz. Asansör düzeneği kurdum, onunla indiriyoruz. Önceden sırtımda indirip çıkarıyordum. Ama artık çok hastayım, kalp yetmezliğim, tansiyonum var. Her gün egzersizlerini yaptıramıyorum" dedi.