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Haberler İzmir İzmir dahil 26 ilde Çengel-7 operasyonları: 50 şüpheli yakalandı

İzmir dahil 26 ilde Çengel-7 operasyonları: 50 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 26 ildeki kaçak/sahte alkol üretimine yönelik Çengel-7 operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını 3 bin 626 litre alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İHA
İzmir dahil 26 ilde Çengel-7 operasyonları: 50 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte Alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.

"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik "Çengel-7" operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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