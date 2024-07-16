Kemeraltı’na kruvaziyer dopingi!

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği başta olmak üzere çeşitli kurumların kruvaziyer gemilerle gelen yolcuların Kemeraltı'na gelmelerini sağlamak adına gösterilen çabalar meyvelerini vermeye başladı. MSC Divina kruvaziyer gemisiyle gelen turistler, her geçen hafta daha kalabalık bir şekilde tarihi çarşıyı ziyaret etmeye başladı. İlk üç ziyarette çarşıyı gezen turist sayısının giderek arttığına dikkat çeken Dernek Başkanı Semih Girgin, "Bu kez 15 otobüsle yaklaşık 1000 turisti ağırladık. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha yukarılara çıkarmak için mücadele edeceğiz" dedi.

BEŞ AYRI DİLDE REHBERLER TURİSTLERE EŞLİK ETTİ

MSC şirketinin İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, İngilizce bilen rehberleri, Kemeraltı gezisi sırasında turistlere eşlik etti. Sıcak havaya rağmen yaklaşık 5 saat boyunca tarihi çarşının pek çok köşesini gezip gören turistler, esnaftan bol bol alışveriş yaptı. Yeme içme mekanları da doldu taştı.

Otobüslerle gelen turistler dışında kendi imkanlarıyla çarşıya gelen gemi yolcularının da olduğuna vurgu yapan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Esnafımız bayram yapıyor. Her geçen gün daha da artan ziyaretçi sayısı umut verici bir hal aldı. Kalabalık gruplar halinde gezen turistler, yeryüzünün en büyük açık hava çarşısında kaybolmaktan çekindikleri için daha küçük gruplar halinde gezmeyi tercih etmiyorlar. Önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız broşürler ve çarşının yol haritasıyla onların bu endişelerini de ortadan kaldırıp daha rahat gezmelerini sağlayacağız. Sıcak yaz günlerinde iş yapamayan esnafımızın yüzünü güldüren turistlerin de çarşıdan çok mutlu ayrıldıklarını görüyoruz. Bu bizi keyiflendiriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KRUVAZİYERLE 6 AYDA 574 BİN 509 ZİYARETÇİ

Türkiye'ye 6 ayda 415 kruvaziyerle 574 bin 509 turist geldi. En çok ziyaret edilen liman 196 gemi, 278 bin 797 yolcu ile Kuşadası, ardından 65 kruvaziyer, 116 bin 204 turistle İstanbul oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl ocak-haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana 415 kruvaziyer demirledi. Limanlara uğrayan gemilerle 6 ayda 574 bin 509 turist Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'ye ocak ayında 18 gemiyle 19 bin 986, şubatta 5 gemiyle 4 bin 895, martta 27 gemiyle 36 bin 232, nisanda 73 gemiyle 74 bin 1, mayısta 141 gemiyle 195 bin 844 turist geldi. Haziran ayında da 151 kruvaziyerle 243 bin 551 yolcu Türkiye'yi gezdi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KUŞADASI'NA

Kruvaziyer turizminde en çok gemi ve turist, Kuşadası'na geldi. 196 kruvaziyerle 278 bin 797 turistin geldiği Kuşadası'nın ardından en çok ziyaret edilen liman, 65 kruvaziyer 116 bin 204 turistle İstanbul oldu. 6 ayda diğer limanlara uğrak yapan kruvaziyer ile yolcu sayıları şöyle:

"Alanya'ya 6 gemiyle 7 bin 683 yolcu, Amasra'ya 12 gemiyle 10 bin 693 yolcu, Antalya'ya 9 gemiyle 5 bin 508 yolcu, Bodrum'a 34 gemiyle 37 bin 950 yolcu, Bozcaada'ya 2 gemiyle bin 948 yolcu, Çanakkale'ye 10 gemiyle 7 bin 362 yolcu, Çeşme'ye 17 gemiyle 10 bin 829 yolcu, Dikili'ye 6 gemiyle 2 bin 10 yolcu, İzmir'e 20 gemiyle 43 bin 491 yolcu, Marmaris'e 13 gemiyle 29 bin 487 yolcu, Samsun'a 12 gemiyle 10 bin 852 yolcu, Sinop'a 2 gemiyle bin 790 yolcu, Trabzon'a 11 gemiyle 9 bin 905 yolcu."

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Türkiye'ye 2023 Ocak- Haziran döneminde 420 kruvaziyerle 482 bin 925 turist geldi. 2024'ün ilk 6 ayında gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Türkiye'ye 2011'den itibaren ocak-haziran döneminde kruvaziyer ile gelen yolcu sayısı şöyle:

"2022'de 317 kruvaziyerle 255 bin 817 yolcu, 2021'de 4 kruvaziyerle bin 236 yolcu, 2020'de 5 kruvaziyerle bin 824, 2019'da 102 kruvaziyerle 87 bin 140 yolcu, 2018'de 82 kruvaziyerle 73 bin 378 yolcu, 2017'de 128 kruvaziyerle 117 bin 870 yolcu, 2016'da 277 kruvaziyerle 285 bin 918, 2015'te 527 kruvaziyerle 647 bin 719 yolcu, 2014'te 441 kruvaziyerle 538 bin 801 yolcu, 2013'te 511 kruvaziyerle 726 bin 844 yolcu, 2012'de 473 kruvaziyerle 630 bin 315 yolcu, 2011'de 538 kruvaziyerle 701 bin 631 yolcu."