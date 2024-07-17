Bergama yangını söndürüldü! Ekipleri alarma geçirmişti...

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.
Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı.
Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.