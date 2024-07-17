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Haberler İzmir Bergama yangını söndürüldü! Ekipleri alarma geçirmişti...

Bergama yangını söndürüldü! Ekipleri alarma geçirmişti...

Dün saat 15.00 sıralarında Bergama'nın Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam edildi.Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı.

AA
Bergama yangını söndürüldü! Ekipleri alarma geçirmişti...

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı.

Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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