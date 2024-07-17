  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Göztepe, ikinci hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Göztepe, ikinci hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci özel maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Ahmed Ildız ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle skoru dengeledi.

DHA
Göztepe, ikinci hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe ikinci özel maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı.

Rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşen Göz-Göz pes etmedi. Önce 33'üncü dakikada Ahmed Ildız'la farkı 1'e indiren sarı-kırmızılılar 44'üncü dakikada Kubilay'ın golüyle skoru dengeledi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov maça Arda Özçimen, Djalma Silva, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş ilk 11 ile çıktı. Göztepe ilk hazırlık maçında İngiltere 1'inci Lig ekibi Charlton Athletic'e 3-1 yenilmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA