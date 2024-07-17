İzmirliler yeni sezonu bekliyor

Bu yıl Süper Lig'e yükselen Göztepe, İzmirlilere büyük sevinç yaşattı. Kentin Süper Lig'de bir temsilcisinin bulunması, gerçekten İzmir halkını mutlu ediyor. Çünkü İzmir bir futbol şehri… Sadece Göztepe mi? Altay, Karşıyaka, Altınordu, Buca, Menemen ve daha nice kurumsallaşmış kulüpleri var İzmir'in. Futbola gönül vermiş bu kadar geniş kitlelere sahip olan bu şehir, tabi ki Süper Lig'in heyecan ve coşkusunu da sonuna kadar yaşamayı hak ediyor.

İzmir esnafı şimdi Süper Lig'in başlamasını dört gözle bekliyor. Çünkü doğal olarak futbol endüstrisi kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bundan da en büyük payı esnaf alıyor. Her maç günü oteller, lokantalar, kafeler dolup taşıyor.

Hava yollarından otobüs şirketlerine, taksilerden dolmuşçulara, seyyar satıcılardan, takımlarının bayrak, şapka kaşkol vs ürünlerini satanlara kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan sektörde, büyük bir canlılık yaşanıyor. Çünkü bu büyük kesimler için her maç, futbol heyecanının yanı sıra aynı zamanda bir gelir kaynağı... Bir geçim meselesi…

Nüfusu 4 milyonu aşan İzmir'in yıldızı parlayan ekibi Göztepe sayesinde bu yıl sadece taraftarlar değil, başta esnaf olmak üzere tüm İzmirliler büyük sevinç yaşayacak. Göz Göz, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak üzere hazırlıklarını sürdürürken, İzmirliler de sabırsızlıkla yaşayacakları heyecanlı günlerin başlamasını bekliyor.