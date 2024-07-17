Sahte alkol üretenler ‘Çengel’e takıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çengel- 7" operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik "Çengel-7" operasyonları düzenlendi. Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak veya sahte alkol ele geçirildi. Yasadışı alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.