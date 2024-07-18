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Haberler İzmir Foça'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

Foça'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle için tahliye kararı verildi.

DHA
Foça’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

Foça ilçesi Yeni Bağarası Mahallesi 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı bölgesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği Koca Mehmetler Mahallesinde oturanlar için tedbir amacıyla tahliye kararı verildi. Bölgede mahallelinin tahliyesine başlandı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürdürülüyor.

Alevlerin sıçradığı bir bağ evi ile bahçesindeki traktör zarar gördü. Alevlerin ilerlediği istikametteki hayvan damları tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesilirken, yangının daha çok makilik alanda ilerlediği bildirildi.

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