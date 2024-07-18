İzmirlileri korkutan açık tehlike

İzmir'in Alsancak ilçesinde sağanak yağışta yolun karşısına geçmek isterken 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesinin ardından insanlar sokakta yürürken adım atmaya korkar hale geldi.

Yeni Asır, facianın ardından kentin birçok noktasında benzer şekilde elektrik kablolarının ve aydınlatma direklerindeki sigorta panolarının açıkta olduğunu görüntüledi.

Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının elektrik kabloları uçları açık şekilde duruyor.

TRAFO DAHA ÖNCE DE YANDI

İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kabloların vatandaşları korkuttuğu ifade edildi.

Yine aynı şekilde Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ve benzer bir trajedinin daha yaşanabileceği belirtildi.

Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda sökülen aydınlatma direğinin kabloları açıkta bırakılmış.

Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olduğu gözlemlendi.

Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olduğu görülüyor.

Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.

Alaçatı Pazaryeri'nin bitişiğindeki elektrik trafosu tehlike saçıyor

Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.

Necati Demirkıran Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını iddia etti.

'HER YERDE AYNI SORUN'

Yeni Asır'a demeç veren vatandaşlar açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. Necati Demirkıran ise Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda açıkta olan elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını iddia etti.

Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının altını çizdi

KAMİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti. Tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının altını çizen Epözdemir, "Yağmur suyu ızgaralarının olduğu her yerde bu sorun var. O yağmur ızgarasının altında kanallar, hatlar var. Elektrik hattı işte o kanalın içinden geçiyor. Kablo korumaya alınmış, borunun içinden geçiyor ancak ne kadar güvenli olduğu tartışılır" dedi.