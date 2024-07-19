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Haberler İzmir AK Parti milletvekilleri her seçmene ulaşacak

AK Parti milletvekilleri her seçmene ulaşacak

HABER MERKEZİ
AK Parti milletvekilleri her seçmene ulaşacak
AK Parti 2028 yol haritasını şekillendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sahanın nabzını tutan milletvekilleri yaz döneminde daha aktif çalışacak. Eylül ayında kongreye hazırlanan AK Parti, bu süreçte Türkiye Buluşmaları ile vatandaşla sürekli bir araya gelecek. Milletvekilleri, Meclis'in tatile girmesi ile birlikte seçim bölgeleri başta olmak üzere sahada aktif rol üstlenecek. Türkiye buluşmaları ile teşkilat ve seçmenin talepleri dinlenecek, kongrelerin alt zemini oluşturulacak. Kadın ve gençlik kolları özel çalışmalar yapacak. Eylül ayında başlatılması planlanan AK Parti olağan kongre sürecinin temel taşları da döşenecek. Saha çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendilerine yönelik soruları yanıtlayabilmeleri için Meclis çalışmalarıyla ilgili milletvekillerine gruplar halinde bilgilendirme yapılacak. 'Türkiye Buluşmaları' il ilçe kongreleri başlayana dek sürecek.
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