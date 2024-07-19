İzmir’deki yangında şehit olan ormancı Şahin Dönertaş toprağa verildi

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken, içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41), memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı cenaze töreninde, Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş baygınlık geçirdi.

Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken dün orman yangını için müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonet, saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilsiz ile Dönertaş, buradaki müdahalenin ardından da helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İZMİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Dönertaş için dün akşam İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Dönertaş'ın cenazesine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Vali Vekili Kamil Köten, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, eşi Meltem Dönertaş, annesi Güldenur Dönertaş, babası Ali Dönertaş yakınları ve vatandaşlar katıldı. Vali Vekili Kamil Köten, Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş'a bayrak teslim etti. Dönertaş'ın yakınları, tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı. Şahin Dönertaş'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cenaze aracına konuldu.

BAKAN YUMAKLI DA KATILDI

Şahin Dönertaş'ın cenazesi, bugün memleketi Manisa'nın Demirci ilçesi Durhasan Mahallesi'ne getirildi. Durhasan Camisi'ndeki cenaze töreni öncesi Dönertaş'ın al bayrağa sarılı tabutu, helallik alınmak üzere babaevinin önüne getirildi. Şahin Dönertaş'ın eşi ve ailesi tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Bu sırada eşi Meltem Dönertaş, fenalaşıp, bayıldı. Meltem Dönertaş, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendine geldi. Sandalyeye oturtulan Dönertaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra Şahin Dönertaş'ın cenazesi Durhasan Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, eşi Meltem Dönertaş, annesi Güldenur Dönertaş, babası Ali Dönertaş, kardeşi Şener Dönertaş yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cümleten başınız sağ olsun. Bu vatanın millet bekasının ve geleceğinin daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için bu millet için bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşr eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Dönertaş'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.