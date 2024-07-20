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Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

İzmir'de feci olay! Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de meydana gelen feci kazada, hemzemin geçitteki otomobile yolcu treni çarptı. Yaşanan kazada otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili soruştuma başlatıldı.

İHA
İzmir’de feci olay! Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki feci kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Menemen ilçesinde bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı. Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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