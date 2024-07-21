7 ilde dolandırıcılar ‘Sekte’ye uğratıldı

İzmir dahil 7 ilde e- Devlet sitesini taklit ederek, ara yüzlerini kopyalayan dolandırıcı şebeke polis ekipleri tarafından çökertildi. Yapılan operasyonda 26 şüpheli tutuklanırken çok sayıda materyal ele geçirildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, ara yüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne "sekte" adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu. 26 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.