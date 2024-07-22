İzmir’de kanlı pazar

GENEL olarak İzmir'de pazar günleri sakin geçer. Ancak bu kez öyle olmadı. Kentin sokaklarında yaşanan iki kanlı olayda, ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'e geçen yıl taşınan 53 yaşındaki Ali Gürbüz ve eşi Döne Gürbüz (61), Gaziantep'ten gelen kan davalıları tarafından öldürüldü.

Sabah kahvaltısı için simit ve boğaca alıp, evlerine dönen Gürbüz çiftine sokakta pusu kuran C.D. (39) ile kuzeni C.D. (30) yakalandı.

HER ŞEY GEÇEN YIL DAMADIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE BAŞLADI

SOKAKTA canice öldürülen Ali ile Döne Gürbüz çiftinin oğulları Alican Gürbüz'ün de geçen yıl eniştesi Okan Demir'i silahla öldürdüğü, iki aile arasında bu nedenle kan davası başladığı öğrenildi.

ZANLI DEMİR GÖZALTINA ALINDI

DİĞER kanlı saldırı ise Bayraklı'daki TOKİ Konutları Sitesi'nde yaşandı. Gece saat 01.30'daki olayda, 24 yaşındaki İzzet Demir uzun süredir nikahsız olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Sidar Şimşek ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet Demir yanında bulunan rambo bıçağı ile talihsiz genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Bayraklı'da sevgilisi Sidar Şimşek'i vahşice bıçaklayıp öldüren ve olay yerinden kaçan İzzet Demir, polis ekipleri tarafından kısa zamanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ile sevgilisi Sidar Şimşek'in ortak çocukları olduğu öne sürüldü.