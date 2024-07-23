Elektrik akımı faciasında ihmaller ifadelere yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, bölgede yapılan altyapı çalışmalarındaki ihmaller şüpheli ifadelerine yansıdı. İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda zanlıların emniyette verdikleri ifadeler ve hazırlanan fezlekede, ölümü getiren ihmaller dikkati çekti.

İHMALLER ZİNCİRİ

Çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun yüzeye yakın olduğunu, koruyucu borusunun kesik olduğunu gördüklerini, elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini ifade etti. Mazgalın yapım işini üstlenen mühendislik firmasında inşaat mühendisi "Mazgalın döşenmesi esnasında kablonun yüzeye yakınlığını fark ettim ancak uzmanlık alanıma girmediği ve problem olduğunu anlamadığım için bir bildirimde bulunmadım" yanıtını verdi.

Gdz Elektrik'te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. ise savunmasında, "Kabloya ulaşınca kablonun dış koruyucu borudan çıkık olduğunu ve kabloda izole yanığı olduğunu, borunun içerisinde su olduğunu gördüm. Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar" dedi.