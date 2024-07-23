Kuraklığın fotoğrafı!

İZMİR'İN su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nın doluluk seviyesi yeterli yağışların olmaması sebebiyle S.O.S. veriyor.

İZSU verilerine göre, Tahtalı Barajı'nda geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 37,55 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 24,65'e düştü.

UZMANLAR sonbaharda bu oranın yüzde 12'lere kadar düşeceğini belirtirken, barajdaki su seviyesiyle ilgili vahim bir görüntü de ortaya çıktı. Barajın dolu olduğu zamanlarda neredeyse suyun içinde kalan eski minarenin, bugünlerde suyun tamamen dışında kalması kuraklığın boyutunu gösterdi.

Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesini değerlendiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Acil önlem alınmalı ve suda tasarruf tedbirleri uygulanmalı" dedi.