İzmir Büyükşehir’e Tarkan soruşturması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olan 9 Eylül 2022 günü düzenlediği etkinlikte Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıkmış ve milyonlar tarafından izlenmişti. İçişleri bakanlığı müfettişleri, Tarkan konseriyle ilgili İzmir'e geldi. Edinilen bilgiye göre; Müfettişler Tarkan konseriyle ilgili bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıklarından istedikleri öğrenildi.

14 MİLYON ÖDENDİ

TARKAN konseri uzun süre tartışma konusu olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere şöyle yanıt vermişti: "Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarkan konserinin; lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır. Bu organizasyon için elde ettiğimiz toplam sponsorluk geliri ise 11 milyon 700 bin liradır. Tarkan, kendisine sanatçı kaşesi olarak ödenen 3 milyon 500 bin lirayı dayanışma amaçlı 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlamıştır. 7'den 70'e tüm İzmir'i kenetleyen tarihi kutlamamıza gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki; sadece o gün kent ekonomisine 100 milyon liranın üzerinde bir ticaret hacmi kazandıran konser, rakamlarla ifade edilebileceklerden çok daha fazla bir değer yaratarak milyonların kucaklaşmasına ve ülkenin geleceğine dair umutların büyütülüp yayılmasına vesile olmuştur."

Edinilen bilgiye göre; Tarkan konseriyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Müfettişler ilgili daire başkanlıklarından ve İZFAŞ'tan Tarkan konseriyle ilgili bilgi ve belgeleri istedi. Bakanlık müfettişlerinin bir şikayet üzerine kente geldikleri iddia edildi.