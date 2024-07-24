İzmir’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün saat 20.45 sıralarında Akıncılar Mahallesi 2'nci Mahfel sokakta bulunan 2 katlı evin 1'inci katında meydana gelen olayda iddiaya göre, iki gündür kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Nazire Kavaklı'ya ulaşamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese giren polis ekipleri, Kavaklı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Nazire Kavaklı'nın bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavaklı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.