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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü üyelerinin yakalanmalarna yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

DHA
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, 2'si sonradan Türk vatandaşlığı alan Suriye uyruklu toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan toplam 14 yetişkin ve 17 çocuk, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Diğer 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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