İzmir’de 11 saatlik su kesintisi 28 Temmuz Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suların hangi ilçelerde ne kadar süreli kesileceği merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

KARŞIYAKAALAYBEY, TERSANE

28.07.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ARMUTLU

28.07.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE

28.07.2024 saat 02:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI, EMİRLİ, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, KÜRE, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KAZANLI

28.07.2024 saat 09:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ

28.07.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.