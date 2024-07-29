65 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü İzmir’de yakalandı

İzmir'de, 65 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için uygulama yaptıkları sırada, G.Y. isimli bir kişiden şüphelendi. G.Y.'ye yapılan kimlik sorgusunda, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan G.Y., emniyete götürüldü. G.Y., polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.