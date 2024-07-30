İzmir Foça’da ilçe merkezine yakın mesefade orman yangını

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Foça ilçesinde ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki imamtepe mevkinde saat 14.15 sularında yangın çıktı. Yangının İzmir Foça karayolu kenarında karayolları ekiplerinin metal direk kesme sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı.

Şu anda 3 helikopter havadan ve kara ekipleri paradan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik nedeniyle bölgede bulunan Foça açık ceza infaz kurumunun lojmanları boşaltıldı. Yanan alan makilik ve zeytinliklerden oluşuyor.