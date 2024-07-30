  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Foça'da ilçe merkezine yakın mesefade orman yangını

İzmir Foça'da ilçe merkezine yakın mesefade orman yangını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Foça ilçe merkezine 5 km mesafede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

DHA
İzmir Foça’da ilçe merkezine yakın mesefade orman yangını

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Foça ilçesinde ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki imamtepe mevkinde saat 14.15 sularında yangın çıktı. Yangının İzmir Foça karayolu kenarında karayolları ekiplerinin metal direk kesme sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı.

Şu anda 3 helikopter havadan ve kara ekipleri paradan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik nedeniyle bölgede bulunan Foça açık ceza infaz kurumunun lojmanları boşaltıldı. Yanan alan makilik ve zeytinliklerden oluşuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA