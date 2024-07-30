Süt Kuzusu Projesi için ihale kararı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 1-5 yaş arası çocuklara dağıtmak amacıyla 3,5 milyon adet 1 litrelik yağlı süt alma kararı aldı. Geçmişte Köy Koop İzmir ve anlaşmalı kooperatifler üzerinden yapılan alımın, bu kez açık arttırma usulü gerçekleştirileceği belirtildi. Geçmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından hayata geçirilen proje için kritik bir gelişme yaşandı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Köy Koop Başkanı Neptün Soyer'in başkanlığındaki Köy- Koop'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne süt satması tartışmalara neden olmuştu. Sık sık gündeme gelen proje için ise yeni bir ihale kararı alındı.

21 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanlığı görevine Cemil Tugay'ın gelmesinin ardından Süt Kuzusu Projesi için ihaleye çıkma kararı alan belediye yetkilileri, 3,5 milyon adet 1 Litre'lik paket süt temin etme kararı aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalede yıl sonuna kadar peyderpey dağıtılmak amacıyla tam yağlı süt alınacak. Yayımlanan raporda açık arttırma usulü ile yapılacağı belirtilen ihalenin tarihi ise 21 Ağustos saat 10:00 olarak belirlendi. İlgili proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 Haziran tarihinde de ihaleye çıkarken, ihaleyi 112 milyon 743 bin 750 TL bedelle Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kazanmış ve 26 Haziran'da sözleşme imzalanmıştı.