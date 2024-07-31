Başkan Tugay’dan memurlara uyarı: İmza yoksa yasal sınıra çekilecek

İZMİR Büyükşehir'de TİS krizi devam ederken Başkan Cemil Tugay büyükşehir çalışanlarına yazı göndererek sözleşmenin son tarih olan 31 Temmuz'a kadar imzalanmaması halinde 16 bin 750 TL'lik teklifin yerine yasal sosyal denge tazminatına bırakacağı ifade edildi. Yazıda en fazla sosyal denge tazminatı teklifinin İzmir Büyükşehir'e ait olduğu da ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi krizi devam ediyor. Son olarak Başkan Cemil Tugay, sosyal denge tazminatı için yasal sınırın üzerinde ödeme yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden yetki aldı. Ancak memurlar için önümüzdeki iki yıl için sıfır zam önerisinde bulundu.

YAZI GİTTİ

BU teklif masanın yeniden dağılmasına neden oldu. Başkan Tugay'ın teklifi, ikramiyeler dahil toplam aylık 16 bin 750 TL sosyal denge tazminatı ödenmesini içeriyordu. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmede yer alan 8 Mart kadınlar günü izni, regl izni, babalık izni ve mobbing masasının da kaldırmak istediği öğrenildi. TİS krizi devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yetkili sendika büyükşehir çalışanlarına yazı göndererek sözleşmenin imzalanması için son tarihin 31 Temmuz 2024 olduğu belirtti. Yazıda sözleşmenin bu tarihe kadar imzalanmaması halinde 16 bin 750 TL'lik teklifin yasal sınıra çekileceği vurgulandı.