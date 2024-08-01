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Haberler İzmir

İzmir dahil 21 ilde FETÖ operasyonları: 4 günde 55 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 21 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç 24' operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DHA
İzmir dahil 21 ilde FETÖ operasyonları: 4 günde 55 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-24' operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

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