İzmir Yeni Foça’da esnaf kepenk indirdi

Başkan Saniye Bora Fıçı'nın sahile yakın olan bölgede işletmelerin açtığı masaları 'kamu alanını işgal ediyorsunuz' diyerek kaldırttığı Yeni Foça'daki restoranlardan şok bir karar geldi.

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Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı

Sahil bandındaki 10'dan fazla işletme, zabıtaların dükkanlarının önüne açtıkları iki sıra masadan bir sırasını kaldırması üzerine restoranlarını kapatma kararı aldı. Her akşam yüzlerce insanın yemek yediği ve bir Yeni Foça klasiği haline gelen restoranların kapanması beldede şok etkisi yarattı.