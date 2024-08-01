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Haberler İzmir

Kantinciler Odası’ndan tepki: Büyükşehir ihaleye giremez

HABER MERKEZİ
Kantinciler Odası’ndan tepki: Büyükşehir ihaleye giremez

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Kantin ihalelerine gireceğiz' sözlerini değerlendiren İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, "Günümüz siyasi bu kadar çirkin bir hal aldı. Öğrenciler üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar" dedi. Yavuz, ayrıca "Böyle bir şey mümkün değil. Bizim kantin ihalelerine şirketler giremiyor. Şahısların da gelmesi için ustalık belgesi lazım. Birinci öncelik şart bu. Ustalık belgesi olmayan ihaleye katılamaz" dedi.

Başkan Tugay'ın, "İzmir'de bu sene özellikle sosyo ekonomik durumu kötü mahallelerdeki okullarımızda, öncelikle ilkokul ve sonra ortaokullarda, gücümüz yettiğince daha fazla sayıda okulda kantinlerin işletmelerine talibiz" diyerek kantin ihalesine gireceklerini duyurmuştu. Buna tepki gösteren Yavuz, "Öğrenciler üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Gerçekten çok iyi niyet içerisindeyseniz kantin esnafına destek verin. Okul öğrencilerini en iyi tanıyan biziz" dedi.

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