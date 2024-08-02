Karşıyaka Belediye işçileri sendikayı protesto etti

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. işçileri, 36 aydır maaşlarını zamanında ve tam alamadıklarını belirterek, işverene karşı haklarını korumayan ve Temmuz ayındaki toplu iş sözleşmesinde taleplerini görmezden gelip sözleşmeye imza atan DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube önünde eylem yaptı. Karşıyaka Belediyesi'nin geriye dönük en son Haziran ayı maaşı olarak geçen Cuma günü hesaplarına 6'şar bin lira para yatırıldığını da ifade eden belediye şirketi işçileri, slogan atıp şube başkanı Deniz Gümüştekin'i istifaya davet etti.

ŞUBE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'de çalışan ve çoğunluğu restoran ve kafelerde görev yapan yaklaşık 200 kişilik grup, dün DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube binası önünde toplandı. Ellerinde 'İnsanca yaşamak istiyoruz', '6.000 TL ile kim geçinebilir' yazılı dövizler taşıyan belediye işçileri, Karşıyaka Belediyesi'nin 36 aydır taksit taksit maaş ödediğini, en son Haziran ayı maaşından kalan 6 bin lirayı geçtiğimiz günlerde maaş hesaplarına yatırdığını söyledi. Tüm maaş alacaklarının yatırılması için belediye şirketi tarafından işletilen restoran ve kafelerde 16.00- 24.00 arasında iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden işçiler, bu gelişmeler yaşanırken bağlı oldukları DİSK Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Gümüştekin'in konuya duyarsız kaldığını savundu.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

İşçiler, Karşıyaka Belediyesi adına toplu iş sözleşmesi sürecini yürüten SODEMSEN ile işçiler adına Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Gümüştekin'in geçen Temmuz ayında masaya oturduğunu ancak kamuoyuna duyurulan yüzde 43 değil, yüzde 33'lük zam oranını aldıklarını vurguladı. Israrlarına rağmen yüzde 50'inin altındaki zammı kabul etmediklerini, gerekirse greve gitmek istediklerini ancak sendika yöneticisi Gümüştekin'in bu talepleri görmezden gelip, toplu iş sözleşmesinin altına imza attığının altını çizen işçiler, aradıklarında ulaşamadıkları DİSK Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Gümüştekin'i istifaya davet etti.

ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

'İŞ burada, Deniz nerede?', 'Hak, hukuk, adalet', 'Deniz istifa' gibi sloganlar atan işçiler adına açıklama yapan Emre Akdeniz sonuç alana kadar eylemlerinin devam edeceğini belirterek, "Bizler için var olan, biz Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. emekçilerinin haklarını savunmak için var olan sendikamıza karşı bir duruş sergiliyoruz. Ama ne acıdır ki, Kent A.Ş. emekçileri olarak buna mecbur bırakıldık. Bizim taleplerimiz basit ve anlaşılır. Hakkımız olanı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Neden bu taleplerimiz duyulmuyor? Neden bizleri temsil etmesi gereken sendika bizim sesimizi ve kararlılığımızı işverenlere iletmek yerine bizleri susturmaya çalışıyor? Bu kabul edilemez. Sesimiz duyulana kadar taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.