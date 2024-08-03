Avukat peşini bırakmadı...Rüya’nın katil kocası 8 yıl sonra hapse girecek

İzmir'in Buca ilçesinde 8 yıl önce henüz 1,5 yıldır evli olan Rüya Polat'ın cansız bedeni bulunmuştu. Cesedi bulan eşi Ahmet Polat, cezaevinden bir haftalığına çıkmıştı. 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen Rüya Polat cinayeti ile ilgili olarak eşi Ahmet Polat tutuklanmıştı fakat 11 ay sonra delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

Avukat Sibel Önder ise o kocanın peşini bırakmadı. "Ne olursa olsun, nefes aldığım sürece o talihsiz gelin Rüya Polat'ın katilinin peşini bırakmayacağım" diyen Önder, yaptığı itirazlar ve yazdığı dilekçe sayesinde kararın bozulmasını sağladı.

DİĞER KATİLLER DE TUTUKLANACAK

Avukat Sibel Önder, "Karısını ya da sevgilisini öldüren diğer 36 kişinin de en ağır ceza almaları için çaba sarf ediyorum. Hepsini demir parmaklıklar arkasına attırdıktan sonra emekli olacağım" diye konuştu. Önder, üniversite öğrencisi Tuğçe Aras'ı öldüresiye dövüp pompalı ile bir gözünü kör eden ve tutuksuz yargılanan yogo eğitmeni Akif Aras'ı da tutuklatmıştı. Öte yandan Avukat Sibel Önder bir ilke imza atıp genç kız için açtığı dava sonrası cani kocası ile evlilik kayıtlarını nüfustan bile sildirip hiç evlenmemiş evlilik yok hükmü aldırmıştı. Önder şimdi dosyasına baktığı 36 kocanın tutuklanması için uğraşıyor.

Rüya Polat, evinde canice katledildi. Ahmet Polat ise tekrar yargılanacak.

MİLYONLARCA LİRALIK SERVET

Talihsiz kadının milyonlarca lirayı aşan mirasının damadına geçmemesi için İran asıllı baba Arjeang Bazzaz Alemdari, avukatı Sibel Önder aracılığı ile harekete geçmişti. Rüya Polat'ı çocuk yaşta terk edip, 30 yaşında kızının izini bulduğu biyolojik babası Alemdari, avukatına vekalet vererek kızına ait gayrimenkullerin satışının durdurulmasını ve tüm gelirin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını talep etmişti. Rüya Polat'ın annesinden miras kalan Kuşadası'nda yazlık, Buca ve Karşıyaka'da daire, bankada nakit para ve ziynet eşyalarının olduğu ve 3 milyon liradan fazla bir mal varlığının olduğu öğrenildi.