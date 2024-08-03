İzmir’de kiracının kapısına dayanan anne ve oğlu serbest bırakıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de geçtiğimiz perşembe günü Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanmıştı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.'nın (49), yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki annesi Havva B. (50), ile birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşatmıştı. Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" diye bağırarak kiracısına tehditler savurmuş, kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini beklemişti. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alınmıştı.

SALDIRGAN VE ANNESİ SERBEST

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve annesi Havva B.'nin firar durumda olması nedeniyle yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Oğul Abdülhamit B. ve annesinin karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.