TÜPRAŞ’ta yangın

İZMİR'İN Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Ormanı'nda, dün saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Yangını görenler orman ekiplerine bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı yangına müdahaleye başladı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangının ardından TÜPRAŞ'tan açıklama geldi. TÜPRAŞ'ın açıklamasında, "Saat 17:00 sularında, İzmir Rafineri işletme sahası dışında bulunan ağaçlık bölgede yangın çıkmıştır. Rafineri Teknik Emniyet Ekipleri ilk müdahaleyi yapmış olup, itfaiye ekipleri ile birlikte yangın havadan ve karadan destek verilerek söndürülmüştür. Yangın bölgesi üretim sahamızdan uzakta olup, üretim tesisimiz, operasyonlarımız ve çalışanlarımız etkilenmemiştir" ifadelerine yer verildi.