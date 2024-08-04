Bakanlık, Çiğli Belediyesi’ne müfettiş gönderdi

Bakanlıktan, bazı basın yaygın organlarında İzmir'de Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin eylemlerine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için bir süre önce Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiş olup, müfettişlerimiz olayla ilgili incelemelerini hassasiyetle sürdürmektedir. Bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz."

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM

Öteyandan, CHP Genel Merkezi önünde Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grup işçi eylemlerini sürdürdü.