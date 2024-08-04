Çeşme açıklarında göçmen botu faciası! 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 10 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, Karaabdullah Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenli botu ile helikopter sevk edildi.

Ekipler, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG-Alanya gemisiyle ortak yapılan çalışmada, 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.