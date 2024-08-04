İzmir’de gıda denetimlerinde ’karekod’ dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde gıda işletmelerine uygulanmaya başlanan 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden yapılan karekod sorgulamasıyla, tüketiciler gıda işletmelerinin denetim durumları ve güvenilir gıdaya ulaşma hakkını kendileri takip edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de de gönüllü işletmelerin kendilerine ait karekodları kapılarına asarak başladıkları hizmet ile tüketiciler, karekodu mobil cihazlarına indirdikleri 'Tarım Cebimde' uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; kayıt ve onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabiliyor. Uygulama hakkında bilgi veren İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, hedefin tüketicilerin istediği zaman işletmelerin kapılarına asılan karekodu, telefonuna indirdiği 'Tarım Cebimde' uygulamasına okutarak, işletmede en son ne zaman denetim yapıldığını öğrenmesi olduğunu belirtti.

'EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR'

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Şahin, "Tüketicilerimiz de bu uygulama çerçevesinde işletme içerisinde bir olumsuzluk olup olmadığını görecekler" dedi. İzmir'de 46-48 bin arasında gıda işletmesinin bulunduğunu dile getiren Şahin, İzmir'de yıllık denetimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı. Şahin, "İşletmeye gelen tüketicilerin, tüketmiş oldukları ürünlerle alakalı kafalarında bir soru işareti varsa, işletmenin denetleme tarihini görmek istiyorlarsa da bu uygulama çerçevesinde gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

İŞLETMELER UYGULAMAYA GÖNÜLLÜ KATILIYOR

İşletmelerin uygulamaya gönüllülük esasına göre katıldığını ifade eden Şahin, karekodun işletmenin şeffaf bir şekilde hizmet verdiğini, ürünlerinin denetime açık olduğunu gösterdiğini söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüketiciler, girmiş oldukları işletmelerde karekod uygulamasıyla son denetim tarihini görseler dahi bir uygunsuzluk varsa alo gıda hattı ile bizlere başvurduklarında ekiplerimiz aynı gün içerisinde bu işletmede yeniden bir denetim gerçekleştirirler. Bu denetim çerçevesinde bir uygunsuzluk varsa da bununla ilgili idari para cezası uygulaması ve yaptırımlar gelir."

'KENDİMİZE GÜVENDİĞİMİZ İÇİN UYGULAMAYI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'

Karekod uygulamasına gönüllü olan işletmelerden olan bir fastfood işletmesinin Şube Müdürü Ali Özbek de "Uygulama ile müşterilerimize ne kadar güvenilir olduğumuzun kanıtı olarak gösterilebilir. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile işletmenin faaliyeti görünecek. Biz kendimize güvendiğimiz için böyle bir uygulamayı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.